Abdullah Avcı'dan dikkat çeken sözler: 5 maçla antrenörlüğüm sorgulanamaz

Beşiktaş'ın 1-0 mağlup olduğu Wolverhampton karşılaşmasının ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları

"Oyunla ilgili her maç parça parça mesaj veriyor takım ama milli takımın santrforuyla lige başlayamadık. Andorra maçında Güven oynadı milli takımda değil mi? Bugün de onunla başladık 25. dakikada sakatlandı. Bir oyun kültürünün yerleşmesi için destek lazım.

BU ÜLKEDE SON 10 SENEDE ŞAMPİYONLUĞA OYNANAN TAKIMLAR İKİŞER DEFA BENİ İSTEDİLER

Oynanan oyunu, oyuncuyu, kendimi hep sorguladım. Benim antrenörlüğüm sorgulanamaz. 20 senede her kademede çalışıp tırnaklarımla kazıyarak buraya geldim. Son 10 senede bu ülkede şampiyonluğa oynayan takımlar ikişer defa beni istediler.

"5 HAFTAYLA BENİM ANTRENÖRLÜĞÜM SORGULANAMAZ!"

Ben başka takımla şampiyonluğa oynadım son 3 senede. Ben buraya tüm sınavları vererek geldim. 5 haftayla benim antrenörlüğüm sorgulanamaz. 10 senede Beşiktaş istemedi beni sadece, ben de burayı istedim oyunculara ve kendime güvenerek.

"TAMAMEN ŞANSSIZLIK DEĞİL AMA..."

Takımın performansı ve benim performansım sorgulanabilir ama 20 senedir Türk futbolunun tepesinden en altına kadar çalıştığım kariyerim sorgulanamaz. Bu performansın bu haftadan itibaren değişeceğini düşünüyorum. Tamamen şanssızlık değil ama her şey geldi başımıza. Umarım bu haftadan itibaren her sorunu kenara bırakıp milli takım arasına kazanarak devam edeceğiz.

ADEM LJAJIC'İN PERFORMANSINDAN MEMNUN DEĞİLİM

Nkoudou'dan herkes memnun ama Göztepe maçıyla son hafta katıldı. Ljajic'in kendisiyle de görüştüm, performansından ben de memnun değilim. Geçen seneye ve CV'sine baktığında önemli ve yetenekli bir oyuncu. 5 maçta 4 sarı, 3'ü itirazdan olmamalı diye yüzüne karşı da söyledim. Baktığında senin problem çözebilecek bir oyuncun ama performansı yeterli değil."