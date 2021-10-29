Abdullah Avcı'dan Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı sonrası Gervinho'nun sakatlığına ilişkin açıklama!

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçının 13. dakikasında sakatlanan Gervinho'ya ilişkin de konuşan Avcı, Fildişi Sahilli futbolcunun durumunun iyi gözükmediğini, çapraz bağında problem olduğu düşünüldüğünü ifade edip 'umarım değildir' dedi.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

"Bu ligde her oyun zor. Maçtan önce de söyledim. Rizespor'un 4 puanı var ama 12-13 puanları da olabilirdi. Böyle oyunlar da oynadı. 3 hafta önce penaltıyı atsalar Galatasaray maçını kazanıyorlardı.

"GERVİNHO'NUN DURUMU İYİ GÖZÜKMÜYOR"

Taraftar bugün bana güzel bir duygu yaşattı. Bu şehir, duyguları yukarıda ve aşağıda yaşayan bir şehir. Coşkuya devam etsinler, bu takım iyi şeyler yapacak. Gervinho'nun durumu iyi gözükmüyor. Çapraz bağ konuşuluyor, umarım değildir.."

GERVİNHO'NUN ÇAPRAZ BAĞLARI KOPTU

Öte yandan Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel, Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçının ardından A Spor ekranlarına yaptığı açıklamada; yıldız ismin çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığını söyledi.

Fırtına liderliğini perçinledi! Karadeniz derbisinde 3 gol