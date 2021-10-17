Abdullah Avcı'dan Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama: Bunu bekliyorduk

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Medical Park Stadyumu'nda oynan maçtan ev sahibi takım 3-1 galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Avcı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Kasketi taktık, herkes mutlu, lideriz. 9. haftada çok önemli bir maç kazandık ama daha bir şey kazanmadık. İyi bir ivme yakaladık, iyi bir takımız.

Şimdi bu galibiyet, gelecek haftaki Göztepe maçını da önemli hale getiriyor. Hemen o maça odaklanacağız. Biz buna hazırdık ve bunu bekliyorduk.

Fenerbahçe, oyuna 3-4-1-2 başladı. Bir tek Kasımpaşa maçında böyle oynadılar. Biz o senaryoya da baktık. 1-0'dan sonra 5'li savunmayı aşmak kolay değil. Kenardan, ters ayaklı kısa ortalar gibi her hamlemizi yaptık."

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