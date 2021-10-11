Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe maçı için planı belli oldu!

Milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından ligin 9. haftasında önemli bir müsabaka futbolseverleri bekliyor. Bu sezon Süper Lig'in en büyük şampiyonluk adaylarından olan ve ligde şu anda ilk iki sırada bulunan Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşacak. Bordo mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı ise Milli arada rakibini iyi analiz ederek bu maçı kazanmayı ve liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

TEK TEK ÖNLEM ALMAYACAK

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı dün futbolcular 1 günlük izin verdi, kendisi ise Fenerbahçe maçı için analizlerine devam etti. Deneyimli teknik adam, dev maçta kullanacağı ilk 11'i kafasında şekillendirirken sarı-lacivertlilerin yıldızlarına karşı özel bir önlem almayı ise düşünmüyor. Fenerbahçe'nin kadrosunda sürekli olarak değişiklik yaşanması sebebiyle isim isim önlem planlamayan Avcı, takım savunmasını en iyi seviyeye getirmek içi uğraşıyor. Tecrübeli hoca, oyuncularına "Hücumdayken defansı da düşünün" yönünde uyarılarda bulunuyor.

NWAKAEME, BİRE BİR OYNAMAYA ZORLAYACAK

Abdullah Avcı sol kanatta her zamanki gibi Anthony Nwakaeme'yi kullanacak vazgeçmeyecek. Takıma Nwakaeme'yi bire bir kalacak şekilde pozisyon yaratmalarını aktaran Avcı, savunma arkasına atılacak topları da önemsiyor. Avcı, Sağ kanatta ise Gervinho, Abdülkadir Ömür veya Yusuf Sarı, gibi hızlı oyuncularından birini seçerek bu oyuncuların çalım yetenekleri ve hızlarından faydalanacak. Orta saha oyuncularına ise ayakta kalmalarını ve birbirlerine yardım ederek oynamaları yönünde talimatlar veriliyor.

MAÇTAKİ İLK DAKİKALAR ÇOK ÖNEMLİ

Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin gol istatistiklerine bakıldığında, iki takımın da maçların son kısmından ziyade başlarında etkili olan iki takım olduğu ortaya çıkıyor. Abdullah Avcı da öğrencilerine bu konuda uyarıda bulunurken taktiklerini de bu istatistik üzerinden uyguluyor.

Ligin ilk 8 haftasında Trabzonspor, ilk 15. dakikada 6 gol buldu. Fenerbahçe ise maçın 16. ile 30. dakikaları arasında daha etkili görünüyor. Sarı lacivertli ekip bu 15 dakikada rakip fileleri 4 kez sarstı



