Kamu Finansmanı Genel Müdürü Abdullah Bayazıt kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı çeşitli birimlere yeni atamalar gerçekleştirildi. Ataması yapılan kişilerin önümüzdeki günlerde göreve başlaması beklenirken bu kişilerin hayatı da okurlar tarafından merak konusu oldu. Peki Abdullah Bayazıt kimdir? Hangi göreve atandı? İşte detaylar...

ABDULLAH BAYAZIT KİMDİR? GÖREVİ NE?

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi'nde matematik bölümü üzerine tamamlayan Abdullah Bayazıt, Hacettepe Üniversitesi'nde de Ekonomi bölümü okudu. Hazine ve Maliye Bakanlığı çerçevesinde Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü yapan Abdullah Bayazıt, 2020/349 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı uyarınca, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü biriminde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği pozisyonuna Abdullah Bayazıt atandı.

Yayımlanan yeni Cumhurbaşkanı imzalı atama kararı kapsamında da Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü pozisyonuna atanan Abdullah Bayazıt'ın kişisel hayatı hakkında henüz bilgi bulunmamaktadır.