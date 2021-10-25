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Abdullah Buğra Taşkınsoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Abdullah Buğra Taşkınsoy hangi takımlı?

TFF 1. lig hakemlerinden olan Abdullah Buğra Taşkınsoy, sosyal medyanın merak edilen isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Uzun yıllardır TFF'de görev alan Abdullah Buğra Taşkınsoy'un biyografisi çokça aratılıyor. Peki Abdullah Buğra Taşkınsoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Abdullah Buğra Taşkınsoy hangi takımlı? Cevaplar haberimizde...

Abdullah Buğra Taşkınsoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Abdullah Buğra Taşkınsoy hangi takımlı?

TFF 1. Lig'de uzun yıllardır görev alan ve yönettiği maçların ardından dikkat çeken Abdullah Buğra Taşkınsoy, futbolseverlerin merak ettiği hakemlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Peki Abdullah Buğra Taşkınsoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Abdullah Buğra Taşkınsoy hangi takımlı? Cevaplara haberimizde yer verdik...

ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Abdullah Buğra Taşkınsoy İstanbul bölgesi hakemlerindendir. Malatya'da dünyaya gelen Abdullah Buğra Taşkınsoy'un babası eski hakem Şahin Taşkınsoy'dur. Doğum tarihi tam olarak bilinmeyen Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yaşı da bilinmemektedir. Hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Taşkınsoy'un bilgilerine ulaşılması durumunda haberimize eklenecektir.

Abdullah Buğra Taşkınsoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Abdullah Buğra Taşkınsoy hangi takımlı?

ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY HANGİ TAKIMLI?

Sosyal medyada taraftarların en çok merak ettiği konulardan birisi de hakemlerin hangi takımlı olduğu sorusudur. Bu kapsamda Abdullah Buğra Taşkınsoy'un da hangi takımlı olduğu merak ediliyor. Taşkınsoy'un desteklediği takım kesin olarak bilinmese de sosyal medyada çıkan haber ve yorumlara göre deneyimli hakemin Galatasaraylı olduğu iddia ediliyor.

Abdullah Buğra Taşkınsoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Abdullah Buğra Taşkınsoy hangi takımlı?

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