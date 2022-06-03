Abdullah Çatlı'nın annesi Remziye Çatlı hayatını kaybetti!

Türk organize suç örgütü lideri, derin devlet ajanı ve kontrgerilla mensubu Abdullah Çatlı'nın annesi Remziye Çatlı, geçtiğimiz Nisan ayında yoğun bakıma alınmıştı. Üzücü haberi oğlu Zeki Çatlı, "Bütün milliyetçilerin ve ülkücülerin anası. Ulu çınarımız, güzel insan Remziye ÇATLI yoğun bakıma alındı. Her zamankinden daha fazla dualarınızı bekliyoruz." ifadeleriyle kamuoyuna duyurmuştu. Son olarak, Remziye Çatlı'nın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Acı haberi Uğur Ay sosyal medya hesabından, "Korkusuz yiğit, Kara Gözlü reisin Annesi Remziye Çatlı'nın Hayatını kaybettiğini öğrendim.Rabbim mekanını Cennet Eylesin Ailesine ve Sevenlerine Başsağlığı diliyorum." ifadeleriyle duyurdu.

Remziye Çatlı'nın cenazesinin yarın Kaldırım Mezarlığı Camii'nden kaldırılacak.