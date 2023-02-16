Abdullah Dogan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Dogan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdullah Dogan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdullah Dogan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abdullah Dogan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Dogan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Dogan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Dogan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Dogan 10 Şubat 1997 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Abdullah Doğan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Dogan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdullah Dogan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diyarbekir Spor futbol takımında oynamaktadır. Diyarbekir Spor takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abdullah Dogan'nin Diyarbekir Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdullah Doganboyu ve yaşı kaç

Abdullah Dogan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Dogan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdullah Dogan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Dogan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında W. Bremen U17

1 Temmuz 2014 yılında W. Bremen U19

1 Temmuz 2016 yılında W. Bremen II

1 Temmuz 2017 yılında BSV Rehden

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

11 Şubat 2019 yılında FC Oberneuland

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2019 yılında SSV Jeddeloh II

3 Ocak 2020 yılında TB Uphusen

1 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

14 Eylül 2022 yılında KSV Vatan Sport

12 Ocak 2023 yılında Tuzlaspor

20 Ocak 2023 yılında Diyarbekir Spor

30 Haziran 2023 yılında Tuzlaspor

Abdullah Dogan kimdir

Abdullah Dogan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Dogan şuan Diyarbekir Spor takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SGO Bremen, TuS Komet Arsten (-2012), SV Werder Bremen (2012-2016)

Abdullah Dogan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U18 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Abdullah Dogan nereli

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