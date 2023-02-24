Abdullah Dzafo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Dzafo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Dzafo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Dzafo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Dzafo 16 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek,Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Abdulah Džafo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Dzafo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini sportstar yapmaktadır. Abdullah Dzafo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Po­dri­nje Janja futbol takımında oynamaktadır. FK Po­dri­nje Janja takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abdullah Dzafo'nin FK Po­dri­nje Janja ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdullah Dzafo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Dzafo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abdullah Dzafo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Dzafo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Admira Altyapı

1 Mart 2010 yılında FK Austria Wien

1 Mart 2013 yılında Admira Altyapı

1 Ağustos 2013 yılında TWL Alt.

1 Temmuz 2014 yılında St. Pölten U15

1 Temmuz 2015 yılında St. Pölten U16

1 Temmuz 2017 yılında St. Pölten U18

1 Temmuz 2018 yılında Hannover 96 U19

1 Temmuz 2019 yılında Hannover 96 II

16 Ağustos 2021 yılında Optik Rathenow

1 Temmuz 2022 yılında FC Naters

28 Ocak 2023 yılında Po­dri­nje

Abdullah Dzafo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Dzafo şuan FK Po­dri­nje Janja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Favoritner AC (-2009), FC Admira Wacker Mödling (2009-2/2010), FK Austria Wien (3/2010-2/2013), FC Admira Wacker Mödling (3/2013-2013), Team Wiener Linien (2013-2014), AKA St. Pölten (2014-2018), Hannover 96 (2018-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.