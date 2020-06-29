Abdullah Gül: Ekonomik göstergelerdeki durum kaygı vericidir

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Karar Gazetesinden Taha Akyol'a açıklamalarda bulundu. Gül, ekonomideki son durum, dış politika, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve gündeme ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ekonomisini değerlendiren Abdullah Gül,"Maalesef Türkiye bir süredir uzun vadeli iyi düşünülmüş veriye, analize ve uzmanlığa dayalı bir stratejinin noksanlığını hissetmektedir. Bugün gelinen noktada finansal ve ekonomik göstergelerdeki ciddi bozulmalar bir geriye gidişe işaret etmektedir." dedi.

"PARLAMENTER SİSTEMİN TÜRKİYE İÇİN DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Gül," Ben kuvvetler ayrılığına dayalı, her türlü vesayetten uzak, güçlü bir parlamenter sistemin Türkiye için daha doğru olduğunu savunurum. Çünkü, ülkemizde ideal demokratik hukuk devleti ancak böyle gerçekleşir. Bu da sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın temel zeminidir." diye konuştu.

EKONOMİ İÇİN ÖNERİ VERDİ

Ekonomik kalkınma için diğer ülkelerle işbirliğine ihtiyaç olduğunu belirten Gül, şunları söyledi:

"Bunun gerçekleşmesi için de öncelikle uluslararası barış ve istikrarın tesis edilmesi gerekmektedir. Bu durum da ülkelerin izlediği dış politikayla doğrudan alakalıdır. Yerli üretimin desteklenmesi ve geliştirilmesi elbette amaçlanmalıdır ancak gümrük duvarlarını tek taraflı olarak yükseltmek bu amaca hizmet etmez. Diplomasi yoluyla karşılıklı ekonomik çıkarlara hizmet edecek şekilde ülkelerin kalkınmasına hizmet etme fırsatı ve imkanları sonuna kadar kullanılmalıdır. Kapalı ekonomilerin derinliğini ve verimliliğini yitirdiği, fakirleşme ve buhranlara yol açtığı tarihi tecrübelerle sabittir. Dünyanın hangi bölgesinde barış, güvenlik ve istikrar sağlanmışsa orada ticaret, ekonomik iş birliği ve refah yükselmiştir."