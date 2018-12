Abdullah Gül Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DOÇ.DR.ABDULLAH GÜL KİMDİR?

Doğum tarihi : 29.Ekim.1950

Abdullah Gül kaç yaşında : 68

Kilo & Boy :

Burcu : Akrep

Meslek : Politikacı, Cumhurbaşkanı

Abdullah Gül doğum yeri : Kayseri

ABDULLAH GÜL BİYOGRAFİSİ

Abdullah Gül; İktisat doçenti, siyaset adamı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı.

Ahmet Hamdi Gül ve Adeviye Hanım'ın oğulları olan Abdullah Gül, 29 Ekim 1950’de Kayseri’de dünyaya geldi. Kayseri Gazi Paşa İlkokulu, Nazmi Toker Ortaokulu ve Orta öğrenimini Kayseri Lisesinde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne girdi. 1974 yılında mezuniyet sonrası aynı fakültede başladığı doktora çalışmaları için iki yıl İngiltere’de kaldı ve 1983’te İstanbul Üniversitesi’nden Doktor unvanı aldı. Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün kuruluşunda çalıştı ve aynı bölümde ekonomi dersleri verdi. 1989’da uluslararası ekonomi dalında Doçent oldu. Türkiye dönüşünde Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün kuruluşunda çalıştı ve İktisat dersleri verdi.

1983 - 1991 yılları arasında merkezi Cidde’de olan İslam Kalkınma Bankası’nda (IDB) iktisat uzmanı olarak çalıştı.

Abdullah Gül, gençlik yıllarından itibaren politikanın içinde yer aldı. Aktif politikayla ilk sıcak teması, Necmettin Erbakan'nın henüz MNP kurulmadan başlattığı "Bağımsızlar Hareketi" döneminde başlamıştı. 1975 seçimlerinde, şuanki Fazilet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan, Kayseri'den MSP Senatör adayı olduğunda seçim kampanyasındaki kadroda yer alıyordu.

Abdullah Gül, 12 Eylül 1980 darbesinden bir gün sonra tutuklanıp Metris'e götürülür. Milli Türk Talebe Birliği'nin önde gelenlerinden olduğu için sorguladılar. Toplam bir ay içeride kaldı.

1991 yılında yapılan erken seçimle Refah Partisi’nin Kayseri Milletvekili olarak Parlamento’ya girdi. 1991 - 1995 tarihleri arasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği yaptı. 1991 – 2007 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde beş dönem Kayseri Milletvekili olarak hizmet verdi.

1993 yılında Refah Partisi’nin "Dışişlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı" görevine seçildi. Bu süre içinde Avrupa ve Amerika’daki birçok kuruluşlarda yaptığı konuşmalarla parti görüşünü anlattı.

1995’de yapılan genel seçimlerde, ikinci kez Refah Partisi Kayseri Milletvekili seçildi. 1995 - 2001 yılları arasında "Dışişleri Komisyonu Üyeliği" görevini yürüttü. 54. Hükümette, Devlet Bakanlığı ve Hükümet Sözcülüğü görevlerinde bulundu. 1999 yılında Fazilet Partisi'nden üçüncü kez milletvekili seçilerek Meclise girdi.

14 Mayıs 2000 tarihinde yapılan Fazilet Partisi 1. Olağan Büyük Kongresinde Genel Başkan Adayı oldu. Genel Başkanlık yarışını az bir oy farkıyla kaybetmiş olmasına rağmen, kongrede elde ettiği netice tüm siyasi çevrelerce büyük bir başarı olarak değerlendirildi.

Fazilet Partisinin kapatılmasıyla birlikte, "Yenilikçi Hareket"'e önderlik etti. Başlangıcından itibaren halkın büyük bir teveccüh gösterdiği "Yenilikçi Hareket", Ağustos 2001'de Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) adıyla Türk siyasi hayatındaki yerini aldı. 2001’de Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kuruluşunda rol alan öncülerden oldu. Siyasî ve Hukukî İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Abdullah Gül, AK Partinin Kurucular Kurulu üyesi olarak partileşme sürecindeki etkin rolünü sürdürdü, Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

1992 yılında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyesi oldu ve Konseyin Kültür, Tüzük, Siyasi ve Ekonomik Kalkınma Komitelerinde çalıştı. 2001 yılına kadar yürüttüğü Avrupa Konseyindeki çalışmalarından dolayı kendisine "Pro merito" madalyası ve Konseyin sürekli "Onursal Üyesi" ünvanı verildi.

2001 – 2002 yılları arasında NATO Parlamenterler Meclisi üyeliği yaptı.

3 Kasım 2002 Milletvekili seçimlerinde Kayseri Milletvekili olarak tekrar seçildi. 16 Kasım 2002 tarihinde Başbakan olarak 58. Hükümeti kurmak ile görevlendirildi.

14 Mart 2003 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sn.Recep Tayyip Erdoğan başbakanlığında kurulan yeni kabinede 2003 – 2007 yılları arasında 59. Hükümet döneminde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev aldı.

24 Nisan 2007tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11. Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan Gül, 27 Nisan 2007 tarihinde yapılan birinci tur seçiminin yeterli katılım olmaması nedeniyle iptal edilmesi sonucunda seçilememiş, 20 Ağustos 2007 ve 24 Ağustos 2007 tarihlerinde yapılan seçimlerde yeterli oya ulaşamadığı için cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturma fırsatını elde edememiştir. 28 Ağustos 2007 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin üçüncü turu sonucunda 339 oy alarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı olmuştur.

Abdullah Gül, ileri düzeyde İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Abdullah Gül, 21 Ağustos 1980 tarihinde 15 yaşındaki Hayrünnisa Gül (Özyurt) ile 30 yaşındayken evlendi. Kübra (Sarımermer) (d.1985), Mehmet Emre Gül (d.1991), Ahmet Münir Gül (d.1983) adlarında 3 çocuğu vardır.

Bulgaristan Burgaz Hür (2003), İngiltere Exeter (2005), Azerbaycan Bakü Devlet (2007), Romanya Dimitrie Cantemir Hıristiyan (2008), Kazan Devlet (2009), Hindistan Amity (2010), Bangladeş Dakka (2010), Pakistan Kaid-i Azam, Güney Kore Hankuk (2010) ve Endonezya Üniversiteleri (2011) tarafından verilen fahri doktora; Çin Kuzeybatı Üniversitesi (2009) tarafından verilen fahri ekonomi doktorası ve Sincan Üniversitesi (2009), Kırgızistan Yusuf Balasagun Millî Üniversitesi (2009), Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi (2010) ve Türkmenistan İktisat ve Kamu Yönetimi Devlet Enstitüsü (2013) tarafından verilen fahri profesörlük unvanları bulunmaktadır.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İngiltere’den “Knight Grand Cross of the Order of the Bath”, Portekiz’den “Grande Colar”, Hollanda’dan “Order of the Dutch Lion”, Kazakistan’dan “Altın Kartal Nişanı”, İsveç’ten “Royal Order of the Seraphim”, Türkmenistan’dan “Türkmenistan Devlet Nişanı”, Norveç’ten “Aziz Olaf Nişanı” ve Azerbaycan’dan “Haydar Aliyev Nişanı” adlı nişanların yanı sıra İtalya, Katar, Kuveyt, Kamerun, Suudi Arabistan, Macaristan ve Pakistan’dan da yüksek devlet nişanlarına layık görülmüştür.

Abdullah Gül, 2010 yılı Chatham House ödülünü kazanmıştır.

10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olan Recep Tayyip Erdoğan, oyların %52 sini alarak birinci turda Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı seçildi. 28 Ağustos 2014 tarihinde Cumhurbaşkanlığı görevini Recep Tayyip Erdoğan'a teslim etti.

7 Mayıs 2017 tarihinde 91 yaşındaki babası Ahmet Hamdi Gül çoklu organ yetmezliğinden tedavi gördüğü Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

