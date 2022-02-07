Abdullah Gül, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı! Geçmiş olsun dileklerini iletti

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüs salgınına yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dilekleri sürüyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; 11’inci Cumhurbaşkanı Gül, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerini iletti."

"GEÇMİŞ OLSUN TEMENNİLERİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ün kendisine aramasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Sayın Gül’e, şahsım ve eşim için ifade ettikleri nazik geçmiş olsun temennileri için çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Sayın Gül’e, şahsım ve eşim için ifade ettikleri nazik geçmiş olsun temennileri için çok teşekkür ediyorum. https://t.co/rOu8pjCVke — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 7, 2022

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptırdığı koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

" Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz."

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