Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararları yayımlandı. Buna göre Abdullah Gül Üniversitesinin Rektörlüğüne Prof. Dr. Cengiz Yılmaz atandı. Bunun üzerine Yılmaz hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Abdullah Gül Üniversitesi rektörü kim? Prof. Dr. Cengiz Yılmaz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ KİM?

Abdullah Gül Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz olmuştur.

PROF. DR. CENGİZ YILMAZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Prof. Dr. Cengiz Yılmaz 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Texas Tech Üniversitesi’nde Pazarlama alanında MBA (1995) ve Ph.D. (1999) derecelerini aldıktan sonra ABD ve Türkiye’de çeşitli üniversitelerde Pazarlama, Rekabet Stratejileri ve İleri Araştırma Teknikleri konularında dersler verdi. 1999-2001 yılları arasında Gebze Teknik Üniversitesinde, 2002-2010 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünde öğretim üyeliği yaptı. 2010 yılından bu yana Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü kadrosunda çalışmakta ve halen görevli olarak Abdullah Gül Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekanlığını yürütmektedir.

Prof. Yılmaz aynı zamanda TÜBİTAK Sosyal Bilimler Araştırma Grubu Danışma Kurulu Üyesidir. Araştırma alanları genellikle pazarlama stratejileri, rekabet süreçleri, yenilikçilik, firma performansı, müşteri ilişkileri ve müşteri şikâyetleri yönetimi konularına odaklanmaktadır. Pazarlama araştırmaları ve ileri araştırma teknikleri konusunda da yoğun çalışmalar yapmaktadır.

Çalışmaları başta Journal of the Academy of Marketing Science, Journal of Business Research, Industrial Marketing Management, Journal of World Business, European Journal of Marketing, Journal of Risk Research, International Journal of Advertising, Service Business, Journal of Business and Industrial Marketing, International Small Business Journal, International Journal of Innovation Management ve Innovation: Management, Policy and Practice olmak üzere çok sayıda uluslararası saygınlığı yüksek dergide yayımlanmıştır. Çalışmalarına yapılmış 1000’den fazla atıf bulunmaktadır.

Ayrıca, ABD’de McGraw-Hill yayınevi tarafından yayınlanmış bir kitabı (Mobile Marketing: Fundamentals and Strategy) ve Türkiye’de Doğan Kitap tarafından yayınlanmış bir diğer kitap çalışması (Tavşan ile Kaplumbağa: Bir Rekabet Analizi) bulunmaktadır. Çeşitli projeler, konferanslar, uzun süreli danışmalık ilişkileri ve/veya görüş bildirim seansları kapsamında ulusal ve uluslararası nitelikte çok sayıda özel şirket, kamu kurumu, siyasi parti ve sivil toplum örgütüne danışmanlık desteği de vermektedir.

8 Mayıs 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararları'na göre Abdullah Gül Üniversitesi rektörü olmuştur.