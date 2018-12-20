Abdullah Gül'ün eski danışmanına 'FETÖ üyeliği'nden 6 yıl 3 ay hapis (2)
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski danışmanı Gürcan Balık'a "FETÖ üyeliği'nden...
TAHLİYE KARARI DURDURULDU
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski danışmanı Gürcan Balık'a "FETÖ üyeliği'nden 6 yıl 3 ay hapisle birlikte verdiği tahliye kararına itiraz edildi. İtirazı değerlendiren bir üst mahkeme tarafından tahliye kararı durduruldu.
DHA
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