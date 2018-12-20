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  3. Abdullah Gül'ün eski danışmanına 'FETÖ üyeliği'nden 6 yıl 3 ay hapis (2)

Abdullah Gül'ün eski danışmanına 'FETÖ üyeliği'nden 6 yıl 3 ay hapis (2)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski danışmanı Gürcan Balık'a "FETÖ üyeliği'nden...

Abdullah Gül'ün eski danışmanına 'FETÖ üyeliği'nden 6 yıl 3 ay hapis (2)

TAHLİYE KARARI DURDURULDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski danışmanı Gürcan Balık'a "FETÖ üyeliği'nden 6 yıl 3 ay hapisle birlikte verdiği tahliye kararına itiraz edildi. İtirazı değerlendiren bir üst mahkeme tarafından tahliye kararı durduruldu.

DHA

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