Abdullah Gül'ün görüştüğü ülkücü isim belli oldu

Gül ile birlikte yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski Bakan Babacan, dün AK Parti'den istifa ederek yeni parti hazırlıklarını resmen ilan etti.

Sonbaharda partiyi kurması beklenen eski Bakan Ali Babacan’ın kulislerde bundan sonraki adımının, olabildiğince geniş bir kesime hitap edebilmek için etkili ve güvenilir isimleri etrafında toplamak olacağı konuşuluyor.

ABDULLAH GÜL RAMİZ ONGUN'A TEKLİFTE BULUNDU

Bu iddialar ışığında Abdullah Gül ile Ramiz Ongun İstanbul'da bir araya gelerek görüştükleri gelen bilgiler arasında. Gül'ün bu görüşmede Ongun'a yeni parti için teklifte bulunduğu kaydedildi.

RAMİZ ONGUN KİMDİR?

Ramiz Ongun, 17 Mart 1947 tarihinde Adana’nın Kozan ilçesinin Kale köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. Bursa İktisadi-Ticari İlimler Akademisi İktisat Bölümü'nde tahsil gördü.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu.

Daha sonra Alparslan Türkeş ile tanışarak Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne katıldı.

Bunun yanında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı, Gümrük Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı, MHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı, MHP Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Ülkücü-İşçiler Genel Başkan Müşavirliği görevlerini yürüttü.

12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından da Türkeş'in emriyle yurt dışına çıktı.

Bu dönemde Almanya'da üniversiteden sınıf arkadaşı olan Nesrin Hanım'la evlendi.

1989 yılında da Türkiye'ye geri döndü. 1992 senesinde de Türk Ocakları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Milliyetçi Hareket Partisi'nde üç kez genel başkanlığa aday oldu, ancak seçilemedi.

Almanca bilen Ramiz Ongun, üç çocuk babasıdır.