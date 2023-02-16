Abdullah Hasan Mansiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Hasan Mansiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Hasan Mansiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Hasan Mansiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Hasan Mansiz 10 Eylül 2003 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Abdullah Hasan Mansız şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Hasan Mansiz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdullah Hasan Mansiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1954 Kelkit Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. 1954 Kelkit Belediyespor takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Abdullah Hasan Mansiz'nin 1954 Kelkit Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Abdullah Hasan Mansiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Hasan Mansiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Abdullah Hasan Mansiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Hasan Mansiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ekim 2017 yılında Körfez SK Alt

3 Ocak 2019 yılında Bld Derince Alt

29 Ağu 2022 yılında 1954 Kelkit Bld

Abdullah Hasan Mansiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Hasan Mansiz şuan 1954 Kelkit Belediyespor takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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