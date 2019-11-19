İSTANBUL(AA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk Cumhurbaşkanı seçildiği oturumu yöneten Meclis Başkanvekili merhum Abdullah İsmet Eker'in İstiklal Madalyası, İş Bankası Müzesi'ne bağışlandı.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim 1923'te TBMM'de Cumhuriyet'in ilan edildiği ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk Cumhurbaşkanı seçildiği oturumu yöneten Meclis Başkanvekili merhum Abdullah İsmet Eker'in kızı Mucizat Eker Divringi, babasının İstiklal Madalyası'nı Türkiye İş Bankası Müzesi'ne bağışladı.

Milli Mücadele'nin 100. yılında "İstiklal" sergisiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ev sahipliği yaptığı 10 bin 919 kişiyle günlük ziyaretçi rekoru kıran İstanbul Eminönü'ndeki müzede, Abdullah İsmet Eker'in İstiklal Madalyası da sergilenecek.

Madalyayı müzede İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali teslim aldı.





- "Büyük onur duyduk"





Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Bali, "Sayın Mucizat Eker Divringi’nin ülkemiz tarihi açısından büyük önemi bulunan, aile yadigârı olarak ise paha biçilmez olan bu madalyayı müzemize bağışlamasından İş Bankası ailesi olarak büyük onur duyduk. Bu madalyayı çok değerli bir emanet olarak koruyup gelecek nesillerle buluşmasına aracılık edeceğiz. Bu vesileyle başta bankamızın kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bugün İstiklal Madalyası'nı teslim aldığımız merhum Abdullah İsmet Eker olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle bir kez daha anıyorum." ifadelerini kullandı.

Mucizat Eker Divringi de gazetede İş Bankası Müzesi'nin "İstiklal" sergisi ile ilgili haberini okuduktan sonra babasının İstiklal Madalyası'nı Türkiye İş Bankası Müzesi'ne bağışlamaya karar verdiğini belirterek, "Cumhuriyet'in temelini kuran bu madalyanın en çok Cumhuriyet ile yaşıt, Atatürk'ün kurduğu bu bankanın müzesine yakışacağını düşündüm ve hiç tereddüt etmeden bağışladım. Burada en iyi biçimde korunacağına, genç nesillerle buluşacağına, emin ellerde olacağına dair inancım tam." değerlendirmesinde bulundu.











Kaynak: AA