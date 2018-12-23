Abdullah Kiğılı Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

ABDULLAH KİĞILI KİMDİR?

Doğum tarihi : 20.Nisan.1943

Abdullah Kiğılı kaç yaşında : 75

Kilo & Boy :

Burcu : Boğa

Meslek : İş Adamı

Abdullah Kiğılı doğum yeri : Malatya

ABDULLAH KİĞILI BİYOGRAFİSİ

Meşhur Kiğılı Mağazası sahibi, Fenerbahçe eski yöneticisi ve Futbol Federasyonu eski Başkanıdır.

Abdullah Kiğılı, 20 Nisan 1943 tarihinde Malatya’da doğmuştur. Babası Malatya’da kumaş işiyle iştigal eden bir esnaftı. Aile köken olarak Bingöl'ün Kiğı ilçesinden göçme olduğu için soyadı kanunu çıktığında Kiğılı soyadını almışlar. Dedesi 1928 yılında Kiğı’dan Malatya'ya göç etmiş, 1952 yılında da 9 yaşında iken ailesi İstanbul’a taşınmıştır. İstanbul Erkek Lisesinde okuyup 1961 yılında mezun olmuştur.

Babası tekstil işi ile uğraşan Abdullah Kiğılı, 1959 yılında lisedeyken babasının Sultan Hamam’da açtığı kumaş mağazasında çalışmaya başladı. Daha öncede Mantocu Osman’ın yanında çıraklık yaptı. Abdullah Kiğılı, 1965 yılında Kiğılı markası ile gömlek üretimine başlayarak iş hayatına atılmıştır. Daha sonra pantolon, takım elbise, palto kaban işine başladı.

25 Ekim 1969 tarihinde İstiklal Caddesi'nde ilk mağazasını babası ile birlikte açtı. 1973 yılında Cem Boyner’in babası Altınyıldız kumaşlarının sahibi Osman Boyner’in daveti ile Beymen Beyoğlu mağazasına ortak oldu.

1980 yılında Kiğılı Konfeksiyon Fabrikası'nı kurmuştur. Almanya’dan eğitmenler getirerek bu işi oturttu. İlk etapta Almanya, Hollanda gibi ülkelere fason işler yapmaya başladı. Ayrıca ürünlerini Türkiye genelinde 300’ün üzerindehale gelmiştir. 2011 yılında yurtdışında da 17 mağazası vardı.

Abdullah Kiğılı, 9 Eylül 1997 – 4 Kasım 1997 tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı görevi yapmıştır. 4 Kasım 1997 tarihinde görevini Haluk Ulusoy’a devretmiştir. Abdullah Kiğılı, ayrıca Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Aziz Yıldırım zamanında 1998 yılında başkanvekilliği de yapmış, İstanbulspor, Güreş Federasyonu, Kayak Federasyonu’nunda yöneticilik yapmıştır. Aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü’ne ait 1999 yılında Fenerium mağazalarından da sorumlu yönetici olmuştur. 2000 yılında ayrıldı. 2009 yılında tekrar yılında Fenerium mağazalarından da sorumlu yönetici oldu.

Abdullah Kiğılı, 1964 yılında evlendi. 3 kızı vardır.

Hayatta maddi manevi kazanmak için 10 altın sır vardır diyen Abdullah Kiğılı’nın sırları :

1. Moralini yüksek tut 2. Hata yapmaktan korkma, yaptığın hatadan ders al 3. Heyecanını asla yitirme 4. Sabırlı ol 5. Çok çalış ama sosyal hayattan kopma 6. Tutamayacağın sözü verme 7. Bardağın dolu tarafını gör, yeni iş imkanları yarat 8. Adaletli ol 9. Değişime ayak uydur 10. Ve çok sev! İşini, eşini, arkadaşını, hayatı, kısaca her şeyi… Kaynak:Biyografi.info