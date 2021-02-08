Abdullah Kiğılı: Pandemi sonrası Türkiye'yi ekonomik olarak kimse tutamaz

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı yapmış, Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlık döneminde de görev alan iş insanı Abdullah Kiğılı, Sabah gazetesinden Tuğba Kalçık'a açıklamalarda bulundu.

Pandemi dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kiğılı, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini ifade ederek," Buna rağmen giyim sektörümüz Avrupa'dan iyi durumda. Giyimde sırasıyla İtalya, Fransa, İngiltere ve İspanya gelir. Şimdi çoğu firma iflas bayrağını çekti. Türkiye'deki hasar Avrupa'dan daha az. Pandemi sonrası Türkiye'yi ekonomik olarak kimse tutamaz. Ülkemizin önü çok açılacak." diye konuştu.

KOVİD-19'A KARŞI AŞILAMAYI ÖVDÜ

Türkiye'nin aşılama sürecini iyi yönettiğini belirten Kiğılı şöyle konuştu:

" Aşı olmam için önce bilgi geldi telefonuma. Sonra en yakın yerde eşimle gidip aşı olduk. Aşı olana kadar başımda hemşireler vardı, ilgilendiler. Aşıdan sonra da 45 dakika başımızda beklediler. İnanılmaz sistem. Helal olsun Sağlık Bakanı'na ve sağlık çalışanlarına."

"YÜKSEK FAİZ KAN EMİCİ BİR ŞEY"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek faiz konusundaki açıklamalarına destek veren Kiğılı, "Cumhurbaşkanımız sonuna kadar haklı. Yüksek faiz kan emici bir şey. Allah kimseyi yüksek faizin ağına düşürmesin." diye konuştu.

"AK PARTİ İLE ÜLKEMİZ 50 YIL İLERİYE GİTTİ"

Turgut Özal'ın Türkiye'nin önünü açan bir lider olduğunu kaydeden Kiğılı şöyle konuştu:

"Özal, Türkiye'nin önünü açan liderdir. Ülkemizin ilk büyük büyümesini yaptı. Erdoğan da Türkiye'nin ikinci büyük hamlesine imza attı. AK Parti ile ülkemiz 50 yıl ileriye gitti. Erdoğan Beyoğlu İlçe Başkanı'yken ben ANAP'ın il başkan yardımcılığını yapıyordum. O zamandan beri tanıyorum; ahde vefası çok olan bir lider."

