Abdullah Öcalan'dan HDP'ye '23 Haziran' çağrısı!
İmralı Cezaevi'nden açıklama yapan teröristbaşı Abdullah Öcalan, HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısı yaptı.
İmralı Cezaevi'nden açıklama yapan teröristbaşı Abdullah Öcalan, HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısı yaptı.
Teröristbaşı Öcalan "HDP'de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır" açıklamasında bulundu.
Teröristbaşı Öcalan,"Demokratik ittifakın önemi ikilemlere kendini angaje etmemesi, seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir"açıklaması yaptı
Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, İmralı'da görüştüğü teröristbaşı Öcalan'ın avukatlarına teslim ettiği mektubu basın mensuplarıyla paylaştı
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