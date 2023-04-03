Abdullah Saad Al Shaflut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Saad Al Shaflut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Saad Al Shaflut adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdullah Saad Al Shaflut Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdullah Saad Al Shaflut 29 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdullah Saad Al Shaflut Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Raed U23 futbol takımında oynamaktadır. Al-Raed U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Abdullah Saad Al Shaflut'nin Al-Raed U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdullah Saad Al Shaflut Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdullah Saad Al Shaflut Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdullah Saad Al Shaflut şuan Al-Raed U23 takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.