Abdullah Şevki'nin Zümrüt Apartmanı kitabında görenleri hayrete düşüren satırlar sosyal medyanın gündemine düştü. Ağır pedofili içerikli cümlelerin yer aldığı satırlarla Abdullah Şevki büyük bir skandala imza attı. Herkes bu satırlar sonrası Abdullah Şevki'nin kim olduğunu merak ediyor? İşte Zümrüt Apartmanı kitabı yazarı Abdullah Şevki hakkında tüm merak edilenler...

Abdullah Şevki kimdir? Nerelidir? Zümrüt Apartmanı kitabı sapık sayfalar oku!

Abdullah Şevki, Zümrüt Apartmanı kitabıyla tepki çekiyor! Sosyal medyada bir anda infial yaratan Abdullah Şevki isimli yazar, Zümrüt Apartmanı kitabında yer alan "pedofili" içerikli cümlelerle büyük bir skandala imza attı! Edebiyat Ve Yorum, Yanlış sevilen ülke: sivil şiir gibi kitapları olan yazar Abdullah Şevki'nin son kitabı Zümrüt Apartmanı'nın bir sayfasında küçük bir çocukla yaşanan cinsel ilişkiyi şehvetle anlatan cümlelere yer verilmesi sosyal medyayı karıştırdı!

Abdullah Şevki kimdir, nereli, kaç yaşındadır soruları sorulmaya başlandı.

ABDULLAH ŞEVKİ KİMDİR, NERELİDİR?

Zümrüt Apartmanı kitabında büyük bir skandala imza atan yazar Abdullah Şevki'nin özel hayatıyla ilgili net bilgilere henüz ulaşılamadı. Ancak pedofili içerikli sayfayla gündeme gelen Abdullah Şevki ve kitabı Zümrüt Apartmanı kitabı için suç duyurusunda bulunuldu! Sosyal medya Abdullah Şevki'nin Zümrüt Apartmanı kitabındaki pedofili içerikli satırlarla çalkalanıyor! O satırlar diğer haberimizde yer almıştı.

Abdullah Şevki ile ilgili detaylara ulaştıkça bu sayfadan sizlere aktaracağız. Çocuk cinayetlerinin her geçen gün arttığı ve türlü pisliklerin yaşandığı günümüzde bu tür kitap ve yazarların aklanmaması umuduyla...

ABDULLAH ŞEVKİ'NİN KENDİ YAZDIĞI BİYOGRAFİSİ...

İstanbul doğumlu. Ankara Üniversitesi SBF mezunu. İktisat ve Felsefe dallarında yüksek lisans çalışmaları var. İlk şiiri 1980 yılında, Oluşum Dergisi’nde yayımladı. Uzun süre yurtdışında çeşitli kamu görevlerinde bulundu. Halen İngilizce ve Fransızca dillerinde çevirmenlik yapıyor. Eski, Agora, Berfin Bahar, Kum, Şair Çıkmazı, Şiiri özlüyorum, Ünlem vb. gibi birçok yazın dergisinde şiir, şiir çevirileri, eleştiri, deneme, araştırma ve öyküleri yayımladı. Yazın çalışmaları sürdürmekte.

ABDULLAH ŞEVKİ, ZÜMRÜT APARTMANI KİTABI OKU

Abdullah Şevki, Kurgu Kültür Merkezi Yayınları etiketiyle yayınlanan Zümrüt Apartmanı kitabında, pedofili içeren, okuyanları iğrendiren satırların yer aldığı ortaya çıktı.

O satırlarda çok küçük bir çocuk ile yaşanan cinsel ilişki, şehvetli bir biçimde anlatılıyordu. Bu satırlar sosyal medyada infial yarattı. Halen çeşitli internet sitelerinde satışı devam eden kitabın, derhal toplatılması talep edildi.

HUKUKÇULAR HAREKETE GEÇTİ

Avukat Umur Yıldırım, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu ve kitabın toplatılmasını istedi. Eskişehir Barosu da aynı yönde bir başvuru yapmak için hazırlanıyor.

PEDOFİLİ NE DEMEKTİR?

Pedofili cinsel sapkınlıklar (parafili) içerisinde yer alan ruhsal bozukluklardan biridir. Cinsel sapkınlıklar cinsel eşin onayı olmadan insana özgü normal kabul edilen cinsel eylemlerin dışında kalan cinsel eylemler olarak tanımlanır.

Pedofilide cinsel açıdan uyarıcı olan obje çocuklardır. Bu bozukluğu olan bireyler çocuklara karşı cinsel ilgi duyar ve bunu engelleyemez. Bu kişilerde pedofili dışında başka cinsel sapkınlıklar da mevcuttur. Bunlar;

gözetlemecilik bozukluğu (başkalarını özel etkinliklerde gözetlemek),

göstermecilik bozukluğu (cinsel organları sergilemek),

sürtünmecilik bozukluğu (izni olmayan bir bireye dokunmak veya sürtünmek),

cinsel mazoşizm bozukluğu (küçük düşürülme, esir edilme veya acı çektirmeye maruz kalmak),

cinsel sadizm bozukluğu (küçük düşürmek, esir etmek veya acı çektirmek),

pedofili bozukluğu,

fetişizm bozukluğu (canlı olmayan öğeleri veya vücudun cinsel olmayan bir organını cinsel açıdan odak haline getirmek) ve karşıgiyim (travesti) (karşı cinse ait kıyafetler giyerek cinsel açıdan uyarılma) bozukluğudur.

PEDOFİLİ NEDEN ORTAYA ÇIKAR?

Nedenlerinden birinin çözülmemiş ödipal çatışmalar olduğu düşünülür. Bununla birlikte nedenleri tam olarak bilinmemektedir.

Hasta olduğunun farkında olan, suçluluk duyan, alkol-madde kullanımı olmayan, bu sapkın fikrinin yanısıra normal bir ilişkisi de olan bireylerde tedavi şansı daha fazladır. Ancak bir kısım kişi de tedaviye yanıt vermez.

Pedofilinin sıklığı tam olarak bilinmese de hiç de azımsanmayacak kadar çok olabileceği, toplumda yüzde 1'lerden fazla oranda olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle çocukları zamanında bilgilendirmek önemlidir.