Abdullah Telli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Telli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdullah Telli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdullah Telli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abdullah Telli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Telli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Telli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Telli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Telli 26 Mart 1996 tarihinde Oss şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Somali,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Abdullahi Ali Jama Telli şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Telli Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdullah Telli, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turgutluspor futbol takımında oynamaktadır. Turgutluspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abdullah Telli'nin Turgutluspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdullah Telliboyu ve yaşı kaç

Abdullah Telli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Telli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Abdullah Telli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Telli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Uden

1 Temmuz 2017 yılında Berghem Sport

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

24 Ocak 2020 yılında Osmaniyespor FK

14 Eylül 2020 yılında Düzcespor

26 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

7 Eylül 2021 yılında Karaman FK

26 Temmuz 2022 yılında Afyonspor

26 Ekim 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Turgutluspor

Abdullah Telli kimdir

Abdullah Telli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Telli şuan Turgutluspor takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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Abdullah Telli nereli

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