Abdullahi Ojifinni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullahi Ojifinni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullahi Ojifinni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullahi Ojifinni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullahi Ojifinni 3 Mart 2004 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullahi Ojifinni Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdullahi Ojifinni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Dakhlia SC futbol takımında oynamaktadır. El Dakhlia SC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Abdullahi Ojifinni'nin El Dakhlia SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdullahi Ojifinni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullahi Ojifinni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdullahi Ojifinni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullahi Ojifinni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2022 yılında El Dakhlia

Abdullahi Ojifinni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullahi Ojifinni şuan El Dakhlia SC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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