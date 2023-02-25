Abdullahi Shuaibu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullahi Shuaibu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdullahi Shuaibu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdullahi Shuaibu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abdullahi Shuaibu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullahi Shuaibu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdullahi Shuaibu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullahi Shuaibu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullahi Shuaibu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullahi Shuaibu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullahi Shuaibu 22 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Abdullahi Shuaibu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullahi Shuaibu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dmitriy Seluk yapmaktadır. Abdullahi Shuaibu, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kapaz PFK futbol takımında oynamaktadır. Kapaz PFK takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdullahi Shuaibu'nin Kapaz PFK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdullahi Shuaibu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullahi Shuaibu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdullahi Shuaibu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullahi Shuaibu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2022 yılında Kapaz PFK

Abdullahi Shuaibu kimdir

Abdullahi Shuaibu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullahi Shuaibu şuan Kapaz PFK takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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Abdullahi Shuaibu nereli

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