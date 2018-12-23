Abdüllatif Şener Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

ABDÜLLATİF ŞENER KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1954

Abdüllatif Şener kaç yaşında : 64

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Meslek : Akademisyen, Milletvekili, Bakan

Abdüllatif Şener doğum yeri : Yıldızeli, Sivas

ABDÜLLATİF ŞENER BİYOGRAFİSİ

Akademisyen, eski TBMM milletvekili, eski başbakan yardımcısı, eski maliye bakanı ve Türkiye Partisi'nin kurucusudur.

Abdüllatif Şener, 1954 yılında Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde doğmuştur. Babası Bedirhan Bey, annesi Ayferat Hanımdır. Aslen Kafkas kökenli bir Çerkez aileden gelmektedir.

İlk ve ortaöğrenimini Sivas'ta tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni 1977 yılında bitirdi.

İçişleri Bakanlığı ve İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü'nde çalıştıktan sonra 1978'de Maliye Bakanlığı'nda Gelirler Kontrolörü olarak göreve başladı. Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde akademik çalışmalara başlayan Şener, aynı üniversitede Maliye Anabilim Dalı'nda doktorasını tamamladı.

Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde dekan yardımcısı oldu. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nde öğretim üyeliği yaptı. Bu üniversitede görev yaparken doçent oldu.

Maliye Bakanlığı'nda Gelirler Kontrolörü olarak çalıştı.

AKP kurucu üyesi oldu. 1991 seçimlerinde Sivas milletvekili olarak Parlamentoya girdi.

1996-1997 yıllarında 54. Hükümette (Necmettin Erbakan –Tansu Çiller Hükümeti) Maliye Bakanı. 58. Hükümet (Abdullah Gül Hükümeti) ve 59. Hükümet (Recep Tayyip Erdoğan Hükümeti) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı oldu.

1991-1998 yılları arasında 19. Dönem ve 20. Dönem Refah Partisi, 1998-2001 yılları arasında 21. Dönem Fazilet Partisi, 2001-2007 yılları arasında 22. Dönem AKP Sivas milletvekilidir.

AKP ile yaşadıkları görüş ayrılıkları sonrası 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde kurucusu olduğu AKP'den milletvekili adayı olmadı. 11 Temmuz 2008 tarihinde AK Parti'den istifa etti.

Ağustos 2007'de TOBB Üniversitesi'nde öğretim üyesi oldu. Yayınlanmış bir kitabı, çok sayıda ilmi ve siyasi makalesi bulunmaktadır.

25 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Türkiye Partisi kurucusu ve genel başkanı oldu. 12 Haziran 2011 seçimleri için partisinin genel başkanlığından istifa ederek Sivas'tan Bağımsız milletvekili adayı oldu ancak yeterli oy alamadığı için milletvekili seçilemedi. Türkiye Partisi 27 Ağustos 2012'de kapanmıştır.

İngilizce ve Fransızca ve Arapça biliyor. 1982 isi erkek dört çocuk babasıdır.

Abdüllatif Şener'in 20 Mayıs 2018 tarihinde 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Konya'dan CHP'nin milletvekili adayı olduğu açıklandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Konya'dan CHP'nin milletvekili olarak seçildi.

Kaynak:Biyografi.info