Abdullo Dzhebov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullo Dzhebov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullo Dzhebov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullo Dzhebov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullo Dzhebov 29 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Джебов Абдулло Давлакадамович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullo Dzhebov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InFootball yapmaktadır. Abdullo Dzhebov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rostov II futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Abdullo Dzhebov'nin FK Rostov II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdullo Dzhebov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullo Dzhebov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdullo Dzhebov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullo Dzhebov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında UOR-5 U17

1 Ocak 2022 yılında Rostov II

Abdullo Dzhebov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullo Dzhebov şuan FK Rostov II takımında oynamakta ve 63 numaralı formayı giymektedir.

Abdullo Dzhebov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U18 takımında 20 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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