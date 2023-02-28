Abdulloh Omonaliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulloh Omonaliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulloh Omonaliev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulloh Omonaliev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulloh Omonaliev 10 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Абдуллоҳ Омоналиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulloh Omonaliev Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bunyodkor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Bunyodkor Tashkent takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Abdulloh Omonaliev'nin Bunyodkor Tashkent ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulloh Omonaliev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulloh Omonaliev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulloh Omonaliev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulloh Omonaliev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Bunyodkor

Abdulloh Omonaliev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulloh Omonaliev şuan Bunyodkor Tashkent takımında oynamakta ve 62 numaralı formayı giymektedir.

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