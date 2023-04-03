Abdulmecid Donmez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulmecid Donmez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulmecid Donmez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdulmecid Donmez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdulmecid Donmez 1 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Türk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdulmecid Donmez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Beşiktaş JK U19 futbol takımında oynamaktadır. Beşiktaş JK U19 takımına 8 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Abdulmecid Donmez'nin Beşiktaş JK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdulmecid Donmez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/amecid10
Abdulmecid Donmez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdulmecid Donmez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
8 Mart 2022 yılında Beşiktaş U19
Abdulmecid Donmez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdulmecid Donmez şuan Beşiktaş JK U19 takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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