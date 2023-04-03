Abdulmohsen Al Dosary kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulmohsen Al Dosary Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulmohsen Al Dosary adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdulmohsen Al Dosary Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdulmohsen Al Dosary 23 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdulmohsen Al Dosary Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ettifaq FC U23 futbol takımında oynamaktadır. Ettifaq FC U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Abdulmohsen Al Dosary'nin Ettifaq FC U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdulmohsen Al Dosary Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdulmohsen Al Dosary Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdulmohsen Al Dosary şuan Ettifaq FC U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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