Abdulrahman Abdulhadi Al Karbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Abdulhadi Al Karbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulrahman Abdulhadi Al Karbi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdulrahman Abdulhadi Al Karbi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdulrahman Abdulhadi Al Karbi 25 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdulrahman Abdulhadi Al Karbi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Wakrah SC Reserves futbol takımında oynamaktadır. Al-Wakrah SC Reserves takımına - tarihinde katılmıştır. Abdulrahman Abdulhadi Al Karbi'nin Al-Wakrah SC Reserves ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdulrahman Abdulhadi Al Karbi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdulrahman Abdulhadi Al Karbi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdulrahman Abdulhadi Al Karbi şuan Al-Wakrah SC Reserves takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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