Abdulrahman İbrahim Al Basti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman İbrahim Al Basti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulrahman İbrahim Al Basti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdulrahman İbrahim Al Basti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdulrahman İbrahim Al Basti 4 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdulrahman İbrahim Al Basti Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Duhail SC Reserves futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC Reserves takımına - tarihinde katılmıştır. Abdulrahman İbrahim Al Basti'nin Al-Duhail SC Reserves ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdulrahman İbrahim Al Basti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdulrahman İbrahim Al Basti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdulrahman İbrahim Al Basti şuan Al-Duhail SC Reserves takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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