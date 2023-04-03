Abdulrahman Oumar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Oumar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulrahman Oumar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdulrahman Oumar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdulrahman Oumar {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Cad uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdulrahman Oumar Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ettifaq FC U23 futbol takımında oynamaktadır. Ettifaq FC U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Abdulrahman Oumar'nin Ettifaq FC U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdulrahman Oumar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdulrahman Oumar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdulrahman Oumar şuan Ettifaq FC U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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