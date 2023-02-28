Abdulrahman Taiwo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Taiwo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulrahman Taiwo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulrahman Taiwo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulrahman Taiwo 5 Ağustos 1998 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulrahman Taiwo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reign Star yapmaktadır. Abdulrahman Taiwo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Trnava futbol takımında oynamaktadır. Spartak Trnava takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Abdulrahman Taiwo'nin Spartak Trnava ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdulrahman Taiwo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulrahman Taiwo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulrahman Taiwo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulrahman Taiwo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2017 yılında Bursaspor U21

26 Eylül 2017 yılında FCZ Brno B

1 Ocak 2018 yılında Nitra B

1 Temmuz 2018 yılında FC Nitra

25 Ocak 2019 yılında Dunajska Streda

21 Ocak 2020 yılında Karvina

2 Ağustos 2020 yılında Dunajska Streda

6 Ekim 2020 yılında Michalovce

31 Aralık 2020 yılında Dunajska Streda

19 Ağustos 2021 yılında SönderjyskE

6 Eylül 2022 yılında Spartak Trnava

30 Haziran 2023 yılında SönderjyskE

Abdulrahman Taiwo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulrahman Taiwo şuan Spartak Trnava takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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