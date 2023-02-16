Abdulsamet Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulsamet Kaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdulsamet Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdulsamet Kaya ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abdulsamet Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulsamet Kaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulsamet Kaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulsamet Kaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulsamet Kaya 3 Mart 2003 tarihinde Konya şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulsamet Kaya Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talent Agency yapmaktadır. Abdulsamet Kaya, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1922 Konyaspor futbol takımında oynamaktadır. 1922 Konyaspor takımına 20 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Abdulsamet Kaya'nin 1922 Konyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdulsamet Kayaboyu ve yaşı kaç

Abdulsamet Kaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulsamet Kaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdulsamet Kaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulsamet Kaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Konyaspor

20 Ocak 2021 yılında 1922 Konya

2 Eylül 2021 yılında Konyaspor U19

30 Haziran 2022 yılında 1922 Konya

Abdulsamet Kaya kimdir

Abdulsamet Kaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulsamet Kaya şuan 1922 Konyaspor takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Konyaspor (2015-2020)

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Abdulsamet Kaya nereli

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