Abdulvahap Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulvahap Kaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulvahap Kaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulvahap Kaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulvahap Kaya 31 Ağu 1998 tarihinde Malatya şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulvahap Kaya Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulvahap Kaya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malatya Arguvan Spor Kulübü futbol takımında oynamaktadır. Malatya Arguvan Spor Kulübü takımına 28 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Abdulvahap Kaya'nin Malatya Arguvan Spor Kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdulvahap Kaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulvahap Kaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Abdulvahap Kaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulvahap Kaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Şubat 2020 yılında Pütürge Bld

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

28 Ekim 2021 yılında Arguvan Bld

Abdulvahap Kaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulvahap Kaya şuan Malatya Arguvan Spor Kulübü takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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