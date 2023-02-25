Abdurahman Abdukiram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdurahman Abdukiram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdurahman Abdukiram adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdurahman Abdukiram Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdurahman Abdukiram 28 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 阿卜杜热合曼·阿卜杜克热木 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdurahman Abdukiram Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wuhan Three Towns futbol takımında oynamaktadır. Wuhan Three Towns takımına 11 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Abdurahman Abdukiram'nin Wuhan Three Towns ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Abdurahman Abdukiram Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdurahman Abdukiram isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdurahman Abdukiram Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdurahman Abdukiram futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Nisan 2022 yılında WH Three Towns

29 Nisan 2022 yılında HN Star

31 Aralık 2022 yılında WH Three Towns

Abdurahman Abdukiram Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdurahman Abdukiram şuan Wuhan Three Towns takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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