Abdurahman Saleh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdurahman Saleh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdurahman Saleh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdurahman Saleh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdurahman Saleh 13 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdurahman Saleh Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Wahda FC Abu Dhabi Reserve futbol takımında oynamaktadır. Al-Wahda FC Abu Dhabi Reserve takımına - tarihinde katılmıştır. Abdurahman Saleh'nin Al-Wahda FC Abu Dhabi Reserve ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdurahman Saleh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdurahman Saleh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdurahman Saleh şuan Al-Wahda FC Abu Dhabi Reserve takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.