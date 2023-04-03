Abdurahman Saleh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdurahman Saleh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Abdurahman Saleh kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdurahman Saleh ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.