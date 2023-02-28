Abdurakhmon Komilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdurakhmon Komilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdurakhmon Komilov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdurakhmon Komilov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdurakhmon Komilov 24 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Абдураҳмон Комилов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdurakhmon Komilov Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Andijon futbol takımında oynamaktadır. FK Andijon takımına - tarihinde katılmıştır. Abdurakhmon Komilov'nin FK Andijon ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdurakhmon Komilov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdurakhmon Komilov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdurakhmon Komilov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdurakhmon Komilov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdurakhmon Komilov şuan FK Andijon takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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