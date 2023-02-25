Abdurasul Abudulam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdurasul Abudulam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdurasul Abudulam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdurasul Abudulam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdurasul Abudulam 10 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 阿卜杜肉苏力·阿不都拉木 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdurasul Abudulam Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına 5 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Abdurasul Abudulam'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdurasul Abudulam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdurasul Abudulam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdurasul Abudulam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdurasul Abudulam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında SD Taishan Res.

30 Eylül 2020 yılında SD Taishan

1 Nisan 2021 yılında SD Taishan U21

5 Mayıs 2022 yılında SD Taishan

Abdurasul Abudulam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdurasul Abudulam şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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