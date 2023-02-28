Abdurauf Buriev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdurauf Buriev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdurauf Buriev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdurauf Buriev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdurauf Buriev 20 Temmuz 2002 tarihinde Tashkent şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Абдурауф Буриев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdurauf Buriev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brain Sports Media yapmaktadır. Abdurauf Buriev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Olympic futbol takımında oynamaktadır. FC Olympic takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Abdurauf Buriev'nin FC Olympic ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdurauf Buriev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdurauf Buriev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdurauf Buriev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdurauf Buriev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında FC Olympic

31 Aralık 2021 yılında Bunyodkor-Farm

1 Ocak 2022 yılında FC Olympic

Abdurauf Buriev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdurauf Buriev şuan FC Olympic takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Abdurauf Buriev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 23 numaralı formasıyla 30 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 16 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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