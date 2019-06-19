Abdurrahim Albayrak ağzından kaçırdı! Görüşme yarıda kaldı...

Abdurrahim Albayrak'tan beklenmeyen bir itiraf geldi. Transfer dönemi ile ilgili yanlışlıkla itiraf ettiği sözleri dikkat çekti.

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu'nun (TÜMBİFED)'in İstanbul'da düzenlediği Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri'nde Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da Yılın Süpervizör Ödülü'nü aldı. Burada kısa bir teşekkür konuşması yapan Albayrak, sarı-kırmızılıların transfer görüşmelerine dair de bir ipucu verdi.

Ödülünü almaya transfer masasından kalkarak geldiğini söyleyen Abdurrahim Albayrak, "Transfer görüşmesini yarıda bıraktım. Meksikalılar beni şirkette bekliyor" ifadelerini kullandı.

Albayrak'ın bahsettiği 'Meksikalılar' ifadesinden sonra sosyal medyada bu isimlerin West Ham United'ın Meksikalı forveti Javier Hernandez ve serbest statüde olan Giovani dos Santos olduğu ileri sürüldü.