Koronavirüs tüm dünyayı sarmışken ülkemizde yakalanan isimlerden biri de Abdurrahim Albayrak ve eşi oldu. Peki Abdurrahim Albayrak kaç yaşında?

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak’ta yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanması spor gündemini derinden sarstı. Konu ile ilgili açıklama yapan Galatasaray Kulübü, '''İkinci Başkanımız Sn. Abdurrahim Albayrak'ın bir süredir devam eden şikâyetleri üzerine yapılan kontrollerinde koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkmıştır. İkinci Başkanımız ve aynı teşhisle tedavisine başlanan değerli eşi Şükran Albayrak’ın tedavilerinin 6. gününde genel sağlık durumları olumlu seyretmektedir.'' ifadelerini kullandı.

Sevenlerine mesaj gönderen Albayrak ise, “Her şey inşallah daha iyi olacak. Çok şükür iyiyim, kendimi iyi hissediyorum. Arayan ve mesaj atanlara teşekkür ederim, onlardan moral almak, onlardan dua almak bizi güçlü kılıyor. Herkese selam” dedi.

Abdurrahim Albayrak kaç yaşında?

1954 yılında Rize’de doğmuş olan Albayrak, 1977 yılında Altur Turzim Otobüs İşletmeciliği’ni kurmuştur. Altur Turzim Servis ve Tic. Ltd. Şti. yanında Altur Turizm Taşımacılık Petrol Ürünleri Otomotiv Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., Altur Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., Altur Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. ve Altur Turizm Filo Kiralama şirketlerinin yönetim kurulu başkanıdır. 1992 – 1994 Galatasaray Altyapı Başkanlığı, 2001 – 2013 arası çeşitli dönemlerde Galatasaray Futbol Şube sorumluluğu, 2014’te İkinci Başkan ve Futbol Şube Sorumluluğu ile yönetimde yer almıştır. Halen Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Yardımcısı’dır. Evli ve 7 çocuk babası olan Albayrak Almanca bilmektedir.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Abdurrahim Albayrak ile eşinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve iyi haberlerini almayı temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş da "Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile eşi Şükran Albayrak’ın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Abdurrahim-Şükran Albayrak çiftinin bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, Albayrak ailesi ile Galatasaray Spor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" mesajını paylaştı.