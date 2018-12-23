Abdürrahim Albayrak Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

ABDÜRRAHİM ALBAYRAK KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1954

Abdürrahim Albayrak kaç yaşında : 64

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Meslek : İş Adamı

Abdürrahim Albayrak doğum yeri : Rize

ABDÜRRAHİM ALBAYRAK BİYOGRAFİSİ

Altur adlı turizm şirketinin sahibidir.

Abdürrahim Albayrak, 1954 yılında Rize’de doğmuştur. İlkokulu Rize'de okudu. Babası 1968 yılında Almanya’ya çalışmaya yalnız gitti, birkaç yıl sonra dönerek bir bakkal dükkan açtı. Abdürrahim hem okula gitti hem de okul çıkışı ve tatil günlerinde babasının yanında bakkal dükkanında satış yapıp, briket atölyesinde briket kesti. Aynı zamanda simit ve kestane sattı. İşleri iyi gitmeyince babası tekrar 1972 yılında Almanya’ya gitti. Giderken de yanında oğlu Abdürrahim Albayrak’ı da götürdü. Abdürrahim Albayrak Almanya'nın Frankfurt kentinde babasının yanında 16 ay inşaatlarda çalıştı. Hafta sonları da badana, tamirat işleri yapıyordu. Ayrıca akşamları da babasına yemek yapardı, çamaşırlarını yıkardı.

Almanya'da çalıştığı 16 ay sonunda 1974 yılında, Abdürrahim Albayrak, askerliğini yapmak için Türkiye'ye döndü. Adana’da Jandarma Bölge Komutanı’nın şoförü olarak askerliğini yaptı. Askerlik görevi bitince de Almanya'da çalışarak biriktirdiği para ile bir minibüs alarak Rize'de minibüs şöförlüğü yapmaya başladı. Daha sonra İstanbul'a taşınarak yüzde 40'ı Rizeli olan Habibler Köyü'ne yerleşerek Edirnekapı-Habibler hattında minibüs şöförlüğü yapmaya başladı.

Daha sonra işleri iyi giden Abdürrahim Albayrak, bir sene sonra kazandıklarının üstüne babasının Almanya’dan gönderdiği parayla ikinci minibüsünü aldı. sonra da üçüncü, derken dördüncü minibüs geldi ve o hattaki en fazla minibüse sahip kişi oldu. 1977 yılında Altur’u kurdu.

1978 yılında bir gün bir iş adamı gelip “Fabrika servisi çeker misin?” dedi. “Yaparım” dedi. Böylelikle fabrika serve'nin en büyük 'servis taşımacılığı' filolarından biri olan Altur'un sahibi oldu. Bugün 8 bin araçlık filosuyla 100 bin çalışana personel taşıma hizmeti vermektedir.

Fanatik Galatasaray'lı olan Abdürrahim Albayrak, Galatasaray'ın hiçbir maçını kaçırmadı.

2000-2001 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulu üyeliği yaptı. Galatasaray'da yöneticilik yaptığı bir yıla yakın süre içinde televizyon ekranlarında heyecanlı hareketleri ile büyük küçük herkesin dikkatini çekti.

Abdürrahim Albayrak, 1980 yılında Nadiye Albayrak ile evlendi. 6 çocuğu vardır.

Abdürrahim Albayrak, Kuzey adını verdiği oğlunu 2013 yılında dünyaya getiren Şükran Hanım'la birlikte yaşamaktadır.

25 Ekim 2014 tarihinde Galatasaray Lisesinde yapılan Galatasaray olağanüstü kongresinde yeni başkan seçilen Duygun Yarsuvat’un ekibinde yer aldı. Futbol komitesinin başkanı Abdurrahim Albayrak'a aynı zamanda 'Başkan Yardımcılığı' görevi verildi. Kaynak:Biyografi.info