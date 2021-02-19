Abdürrahim Albayrak Mohamed hakkında ki soru işaretlerini kaldırdı

Ara transfer döneminde Mısır'ın Zamalek takımından transfer edilen Mustafa Muhammed'in gösterdiği performanstan sonra eski kulübü hakkında basında çıkan "4 milyon doların üzerinde teklif gelmesi halinde Zamalek bunu değerlendirir" iddiasına Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan yanıt gecikmedi.

"1 TEMMUZ 2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR"

Basında çıkan "4 milyon doların üzerinde bir teklif gelmesi halinde Zamalek bunu değerlendirebilir" iddiasına yanıt veren Albayrak şu ifadeleri kullandı:"Mustafa Muhammed için kimse endişe etmesin. Galatasaray, 1 Temmuz 2022'ye kadar 4 milyon doları ödediği takdirde bonservisini alıyor. Bu parayı bugün ya da yarın da verebilir ve tüm soru işaretlerine noktayı koyabiliriz. Ancak ortada kafa karışıklığına yol açacak bir durum yok."

"SATIN ALMA OPSİYONU ELİMİZDE KİMSE ALAMAZ"

"Kiralama bedeli 2 milyon dolar ve kulübümüz UEFA Finansal Fair-Play çerçevesinde hareket ediyor. Zaten bu nedenle kiralama+satın alma opsiyonu şeklinde bir sözleşme yaptık. Bir kulüp gidip Mısır kulübü Zamalek'e 4 milyon dolardan fazla teklif etse de oyuncuyu alamaz."

"KARAKTERLİ BİR OYUNCU"

Takıma çabuk adapte olan Muhammed'in Galatasaray'a çok yakıştığını belirten sarı-kırmızılı idareci, "Muhammed takıma katılalı fazla bir süre olmadı, fakat onu izlemekten herkes büyük keyif alıyor. Sadece iyi bir futbolcu değil, aynı zamanda karakterli bir sporcu." ifadelerini kullandı.