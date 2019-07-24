Abdurrahim Albayrak'tan Falcao açıklaması

Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı takımda Mbaye Diagne'nin gönderilmesi ve Radamel Falcao'nun transfer edilmesi için Galatasaraylı taraftarlar heyecanla bekleyişe geçerken, yönetimden bir açıklama yapıldı.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurahim Albayrak, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada Mbaye Diagne ve Radamal Falcao ile ilgili net ifadeler kullandı.

"MBAYE DIAGNE İÇİN 8 TEKLİF VAR"

Abdurrahim Albayrak, Mbaye Diagne'nin ayrılacağını sinyalini verirken "Tek hedefimiz Diagne'yi satmak. Avrupa'dan da teklifler var. Masamızda şu anda Diagne için 8 teklif bulunuyor." dedi.

"RADAMEL FALCAO İLE TEMASIMIZ VAR"

Monaco ile bir yıllık sözleşmesi olan Radamel Falcao ile ilgili de konuşan Abdurrahim Albayrak, "Radamel Falcao ile temasımız var." açıklamasını yaparken, henüz bitmiş bir şeyin olmadığını söyledi.

Radamel Falcao ile ilgili bugüne kadar açıklama yapmayan Galatasaray yönetimi, Abdurrahim Albayrak aracılığıyla Kolombiyalı golcü hakkında ilk kez konuşmuş oldu.

AHMET BULUT: 'İHTİMAL YÜZDE 50'

Falcao transferinde menajeri Jorge Mendes ile birlikte çalışan menajer Ahmet Bulut, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada "Falcao'nun Galatasaray'a transferi kolay bir transfer değil ama adım atıldı. Her şey çok sıcak. Transferin olma ihtimali %50. Bonservissiz gelecek diye bir şey yok." ifadelerini kullanmıştı.

Bulut ayrıca Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığını, ancak finansal olarak da anlaşmaların yapılması gerektiğini söyledi.