Abdurrahim Albayrak'tan transfer açıklaması: İrfan Can, Fernandes, Mohammed...

Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak, transfer süreci ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Albayrak, İrfan Can Kahveci, Gedson Fernandes ve Mostafa Mohammed ve Radamel Falco ile Emre Akbaba'nın son durumu hakkında konuştu.

"Transfer döneminde istediğimiz futbolcuların yüzde 80’ini aldık" diyen Albayrak," Hocamız ne istediyse almaya, yapmaya çalıştık. Fernandes’i Türkiye’ye Galatasaray’dan başka hiç bir kulüp getiremezdi. Gedson Fernandes transferi mucizeydi. Fatih Terim dışında kimse getiremezdi, hocamızın Rui Costa ile ilişkisi sayesinde bitirdik. " diye konuştu.

GEDSON FERNANDES'İN SAĞLIK DURUMU

Gedson Fernandes'in transfer sürecine ilişkin olarak konuşan Albayrak," Fatih hoca bu transferi gerçekleştirdi ve ben sadece imzaları attım. Gedson Fernandes transferinde yaşadığım stresi, hastanede Covid’e yakalandığım dönemde yanımdan tabutlar geçerken bile yaşamadım. " dedi.

Fernandes'in transferini yetiştirmek için hem Türkiye’den hem de İngiltere’den 2 uçak kiraladıklarını ifade eden Albayrak," Söz vermişsiniz saatle yarışıyorsunuz insanlar beklentiye sokmuşsunuz. Sis vardı, transferi yetiştiremesek vay başımıza gelenlere. İngiltere’de 50 bin pounda uçak tuttuk. Evine de ambulans gönderdik. " dedi.

Albayrak sözlerine şöyle devam etti:

"Gece 02.00’de başkanı arayıp uçak kiraladığımız için izin aldım. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya da çok teşekkür ediyorum. Kendisi çok ilgilendi ve uğraştı. Sabah 09:34’te uçağı buradan kaldırdık ve transferin yetişmesi için saat 17.00’ye kadar Londra’ya gidip oyuncuyu alıp getirmesi gerekiyordu. Gerekirse benzin ikmalini havada yapın! Pilotlara 17:00’ye kadar getirirseniz size euro düzeyinde prim vereceğim dedim! Verdim de...Helali hoş olsun."

"MOHAMED'İN TRANSFERİ 1 AY SÜRDÜ"

Galatasaray formasıyla çıktığı 3 maçta 3 gol kaydeden Mostafa Mohamed'in transfer süreci hakkında da bilgi veren Albayrak," Mohamed’in transferi bizi en çok zorlayan operasyondu. Tam 1 ay sürdü. Hocamızın çok önceden listesinde olan bir oyuncu idi.4 milyon dolar verip bonservisini alacağız. Satın alma opsiyonu bizde. Saint Etienne araya girdi, Mısır kulübünde 2-3 yönetim değişti. Menajerler devreye girdi. Önce kiralık sonra satış dediler. Sabahlara kadar Fatih hocam, Şükrü Hanedar, bütün arkadaşlarımız çalıştık. 2 gece sabahladık. Uyumaya bilirsiniz ama o stres yeter. " ifadelerini kullandı.

"İRFAN, GALAYASARAYLI OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Galatasaray ve Fenerbahçe transfer yarışına girdiği İrfan Can Kahveci hakkında konuşan Albayrak, hiçbir oyuncuya kırgınlığının olamayacağını belirterek," İrfan Can, Galatasaray’a gelmeyi çok istedi. Galatasaraylı olduğunu söyledi. Her oyuncuyu alamazsınız. Biz Başakşehir kulübüne çıkabileceğimiz maksimum rakamı söyledik. Ben de ne fotoğraflar var ama paylaşmıyorum, kimseye de vermedim." diye konuştu.

Albayrak sözlerine şöyle devam etti:

"Mert Hakan’ın hatta ofisimde gece 02.00’de boynuma sarılıp ağlayıp giden Vedat’ın. İrfan çok istedi gelmeyi. Biz verebileceğimiz maksimum parayı söyledik. Üzerine çıkamayız dedik. Hiçbir zaman bir oyuncuya odaklanmadık. Hep alternatifi vardı. Olmayınca tak diye Fernandes’i getirdik. Başka takıma gitmiş oyuncu ile alakalı konuşmayalım bu kadar..."

OMAR ELABDELLAOUİ'NİN SAĞLIK DURUMU

Sağ bek oyuncusu Omar'ın durumu hakkında da bilgi veren Albayrak," Pazar sabahı Omar’ı kahvaltıya aldım. Çocukları ile... Bir gözünde zaten sorun yok. Diğer gözünde ise 30-40 cm’a kadar diğer gözü ile görmeye başladı. Amerika’da doktor bulduk. Her hafta görüntülü tedavi uyguluyor. Gerekirse tedavi için bakanlıklardan izinleri tamamlayıp Amerika’ya göndereceğiz. İlik nakli de gerçekleştirilecek. Çok ümitliyiz. Kulübün, Galatasaray’ın büyüklüğüne hayran... Çok mutlu, çok iyi ailesi var. Galatasaray’ı, vefasını anlata anlata bitiremiyor." diye konuştu.

"EMRE AKBABA, GALATASARAY'IN EVLADIDIR"

İç transferde tüm oyuncularla konuşacaklarını ifade eden Albayrak," Yarın hatta birkaçının menajeri ile konuşacağız. Emre Akbaba, Galatasaray'ın evladıdır. Onunla bir sorun asla olmaz. Muslera Galatasaray'ın Taffarel'i. Umarım futbolun ardından Fatih hocanın da yanında görevini alır. " dedi.

FALCAO'NUN DURUMU

Falcao'nun Galatasaray için önemli bir marka olduğunu ifade eden Albayrak," Şimdi sakatlığının geçmesini bekliyoruz. Bize şimdiye kadar gelen resmi teklif yok. Teklif gelirse ilk olarak Fatih Terim'in ihtiyaçları doğrultusunda hareket ederiz." dedi.

KASIMPAŞA MAÇININ SAATİ DEĞİŞECEK Mİ?

Kasımpaşa maçına ilişkin konuşan Albayrak," İlk önce Kasımpaşa ile konuşacağız ve TFF'ye ona göre başvuru yapacağız. Akşam saatlerinde çok yoğun kar yağışı bekleniyor. Maçın saatini öne çekebilir miyiz bakacağız." dedi.