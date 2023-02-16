Abdurrahman Ayhanoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdurrahman Ayhanoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdurrahman Ayhanoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdurrahman Ayhanoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdurrahman Ayhanoglu 20 Ocak 1994 tarihinde Antalya şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Abdurrahman Ayhanoğlu şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdurrahman Ayhanoglu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdurrahman Ayhanoglu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osmaniyespor FK futbol takımında oynamaktadır. Osmaniyespor FK takımına 15 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Abdurrahman Ayhanoglu'nin Osmaniyespor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdurrahman Ayhanoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdurrahman Ayhanoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abdurrahman Ayhanoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdurrahman Ayhanoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2012 yılında Antalyaspor U21

24 Temmuz 2013 yılında Denizlispor U21

13 Ocak 2014 yılında Kızılcabölük

30 Haziran 2014 yılında Denizlispor U21

26 Ağu 2014 yılında Antalyaspor U21

27 Ağu 2014 yılında Kırıkhanspor

30 Haziran 2015 yılında Antalyaspor U21

10 Ağu 2015 yılında Kemerspor 2003

30 Haziran 2016 yılında Antalyaspor U21

12 Ağu 2016 yılında Tarsus İY

30 Haziran 2017 yılında Antalyaspor U21

23 Ağu 2017 yılında Kemerspor 2003

20 Temmuz 2018 yılında Serik Belediye

1 Eylül 2020 yılında Alanya Kestel

18 Ağu 2021 yılında Karaköprü Bld

15 Ağu 2022 yılında Osmaniyespor FK

Abdurrahman Ayhanoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdurrahman Ayhanoglu şuan Osmaniyespor FK takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

CLK Spor, Meydan ve Genclikspor, Alanyaspor, Medical Park Antalyaspor

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.