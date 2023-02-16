Abdurrahman Caglar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdurrahman Caglar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdurrahman Caglar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdurrahman Caglar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abdurrahman Caglar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdurrahman Caglar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdurrahman Caglar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdurrahman Caglar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdurrahman Caglar 22 Mayıs 1999 tarihinde Sivas şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Abdurrahman Çağlar şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdurrahman Caglar Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdurrahman Caglar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osmaniyespor FK futbol takımında oynamaktadır. Osmaniyespor FK takımına 20 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Abdurrahman Caglar'nin Osmaniyespor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Abdurrahman Caglarboyu ve yaşı kaç

Abdurrahman Caglar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdurrahman Caglar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdurrahman Caglar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdurrahman Caglar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sivas Demirspor

11 Ağu 2017 yılında Boluspor U21

2 Eylül 2019 yılında Karacabey Bld

28 Kasım 2019 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2020 yılında Sivas Belediye

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

27 Mayıs 2021 yılında Cumhuriyet Üni

24 Ağu 2021 yılında Merzifonspor

20 Ağu 2022 yılında Osmaniyespor FK

Abdurrahman Caglar kimdir

Abdurrahman Caglar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdurrahman Caglar şuan Osmaniyespor FK takımında oynamakta ve 58 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Abdurrahman Caglar nereli

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