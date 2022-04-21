Abdurrahman Dilipak açıkladı! İstanbul Sözleşmesinin korkunç getirisi! "Türkiye’de öldürülen kadınların sayısı, İstanbul Sözleşmesi sonrası artmış"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, gündeme şekil veren yazılarının yanı sıra, siyaset, din ve bilim üzerine yaptığı konuşmalarla dinleyicisinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Her sabah kaleme aldığı yazılarla şaşırttığı gibi okuyucusuna bilgi depolatan Dilipak, bu defa İstanbul Sözleşmesi'nin bilinmeyen yönünü gözler önüne serdi.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ SONRASI ARTTI"

İstanbul Sözleşmesi'nin ardından kadın cinayetlerinde artış olduğuna dikkat çeken Dilipak, bu durumun sorumlularına seslendi. Dilipak, "Türkiye’de erkekler tarafından öldürülen kadınların sayısı, İstanbul Sözleşmesi sonrası artmış. Bu işe destek verenler başarıları ile övünebilirler?Bu sonuçtan onlar da sorumludur.

Haksızlığa uğrayan kadınsa erkekler de o kadının hakkını savunmalı, erkek ise kadınlar da o erkeğin hakkını savunmalı. Çoğu kez, trafik kazasında olduğu gibi her iki tarafta da haksızlık olabilir, o zaman hak üzere hakemlik yapıp arayı bulmamız gerekir. İster kadın, ister erkek haklı ya da haksız olsun, onların kızları ve oğulları, anneleri babaları, kız kardeşleri ve erkek kardeşleri var. Onlar da madden ve manen zarar görüyorlar. Kızı zarar gören baba da ağlar, oğlu zarar gören anne de. Bu fitneyi aramıza sokanların Allah belasını versin." ifadelerine yer verdi.

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